網傳怒罵下屬　楊珍妮訝異：我不太清楚

“行政院政務委員”暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／台美關稅談判重要推手、“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，未料傳出她生前在經貿辦疑似遭受長官排擠、工作不愉快等情況。“行政院長”今天也已經指示啟動事實釐清程序，請外部委員參與調查。外界將矛頭指向72歲的“行政院政務委員”暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。



而根據媒體取得她任職國際貿易局局長時的錄音檔，可以聽到楊珍妮似乎經常對下屬咆哮、怒罵。記者詢問是否有此事？楊珍妮表示很訝異“我不太清楚這個事件是什麼”。



“行政院長”卓榮泰指出，依照相關辦法，“行政院秘書長”張惇涵昨已簽辦，這次調查職場霸凌的委員特例由全數由外聘委員擔任，希望藉由他們客觀、中立、專業的調查結果，讓經貿辦工作持續進行下去，讓所有同仁的工作情緒不受任何影響。



在顏慧欣病逝消息曝光後，傳出其生前在經貿辦疑似遭受長官排擠、工作不愉快等情況，疑似顏慧欣同事的網友yhou.1286 26日在Threads爆料，稱顏慧欣確實在職場中承受排擠與壓力，“該名長官可說是惡名昭彰，早在前一單位擔任局長期間，就有多名同事因其管理風格而選擇離職或出現憂鬱情形”。



該網友強調，雖無法證明顏慧欣離世與職場壓力之間存在因果關係，但她生前確實曾遭遇長官打壓與不當管理。全文中雖未提及長官姓名，但外界已將矛頭指向“行政院政務委員”暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。



根據《TVBS新聞》報導，該台取得4段楊珍妮過去任職國際貿易局局長時咆哮下屬的錄音檔。其中2段可以聽到楊珍妮高分貝飆罵下屬“我們已經連續三天晚上做到12點欸”、“下令到現在...不做就是不做，昨天晚上講的一樣，早上講還是這樣，我就不相信，我下來，你們繼續在這裡...”。

