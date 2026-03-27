卓嗆沒資格執政　民眾黨：司改騙票工具？

民眾黨團總召陳清龍。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案一審宣判17年有期徒刑，褫奪公權6年，柯文哲26日召開記者會痛批司法不公，稱“賴清德，我不會投降，我不會屈服的！”對此，“行政院長”卓榮泰27日受訪強硬反擊，“任何質疑執政黨可以操控司法的人，沒有資格成為執政黨”。台灣民眾黨“立法院”黨團27日質問，請問主張要司法改革的民進黨還在嗎？請問司改完成了嗎？還是“司法改革”跟民進黨神主牌“非核家園”一樣？純粹只是騙票工具？隨時可割可棄！



民眾黨團總召陳清龍表示，誰可以來決定作為執政黨，是人民來決定，不是卓榮泰你在決定。別忘了過去舉著“司法改革”大旗的民進黨，你們都忘了你們的主張，就像你們的“非核家園”一樣，你們真的只是要騙選票而已嗎？



民眾黨籍“立委”陳昭姿說，卓榮泰不要患失憶症，我們就是這樣質疑司法才培植了你們成為執政黨。台灣人對司法的信任度頂多三成，對於政治人物涉及司法案件的判決信任度大概不到兩成。昨天談了那麼多具體違反司法ABC最基本原則，你看了嗎？



民眾黨籍“立委”洪毓祥指出，執政黨竟然質疑在野黨會去做司法操控？這是一個非常大的謬誤。所謂“210萬政治獻金”作為賄賂款項，這210萬連讓你一趟包機去日本來回看棒球都不夠。請把心思放在少子化、社會住宅進度嚴重落後，以及穩定能源政策上面。



民眾黨籍“立委”劉書彬表示，台北地方法院做出了不公的法院與不公的審判，用210萬政治獻金變到是一個賄款當作前金，但並沒有看到後禮，跟巨大的京華城收益成比例嗎？台北市政府公務員沒有一個說有被施壓，都是合法合理辦事，在沒有證據之下竟然判決有罪。



民眾黨籍“立委”蔡春綢強調，當人民對司法產生質疑的時候，執政黨不是反省制度問題，而是反過來指責質疑者，這是對民主最大的傷害。司法的公信力來自於透明跟監督，而不是政治人物的背書。如果連質疑的空間都被打壓，那台灣還剩下什麼民主價值？