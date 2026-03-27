林育先：民眾黨避免泡沫化2026生死之戰

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月28日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年。針對民眾黨恐面臨泡沫化危機，民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，2026地方選舉全台15席議員只能多不能少，能否由前白委張啟楷出戰嘉義市長也是指標，2026是生死存亡戰役，柯文哲已轉換總教練角色，當務之急是穩住支持者然後努力輔選。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



針對如何避免民眾黨泡沫化，林育先表示，第一就是2026全台縣市議員席次能否增加，往上提升，無席次的縣市能否破蛋是重要關卡；再來，新竹市長部分國民黨確定禮讓給高虹安參選，嘉義市4月6日宣布藍白合結果，前白委張啟楷能否出線代表藍白參選嘉義市長也是指標。



林育先表示，柯文哲近期有來屏東縣兩次，柯文哲現場傳達的意念都是說2026一定要有所進展，所以會在南台灣輔選、常住，該拿下、有機會的席次，都要全力以赴。



林育先表示，柯文哲一審被判十年以上，危及不能參選2028資格，這件事大家都有預想到、也很清楚，但這本來就是政治力介入的司法案件，柯文哲已經界定好自己的角色是總教練，就是讓選手能夠上戰場、發揮最佳戰力，這是第一個所思考的點。



林育先表示，一般而言，小黨要撐過3次大選是一個門檻。柯文哲之前受訪時也說過要努力撐過2028大選，之後就是中生代、新生代來交棒。所以當務之急是穩住支持者，然後努力輔選。

