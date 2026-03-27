看柯案　謝長廷：政治因素多於法律需沉澱

針對柯文哲被判應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年一事，謝長廷在臉書發文表示看法。 中評社台北3月27日電／民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城案，台北地方法院26日判處合併執行17年。曾於2024年底臉書發文質疑柯文哲京華城案起訴書裡收賄證據薄弱，現任“總統府資政”、台灣日本關係協會會長謝長廷今天再度於臉書發文，引柯文哲起訴收賄1500萬元部分，並無其他“補強證據”佐證，所以沒有定罪，他當初的看法和現在的法官認定並没落差。



謝長廷還說，個性就是命運，政治是眾人之事，柯文哲的言行挑起社會巨大的負能量，政治因素多於法律，很難冷靜評論，很多事可能需要時間沈澱。



謝長廷臉書發文表示，柯文哲一年多前被起訴時，他曾經說：“起訴書受賄證據薄弱”，引起不少批評，昨天柯文哲因貪污等罪被判17年有期徒刑，有高雄的朋友半嘲諷的問他：老市長的法律專業知識是不是掉漆了？還是法官比較利害吧？



謝長廷說，大家要注意，昨日法院有明確指出：柯文哲被訴收賄1500萬元部分，並無其他“補強證據”佐證，所以沒有認定此部分犯罪事實。要求“補強証據”就是起訴狀証據薄弱的意思，因為沒有補強，所以這個部分，柯文哲和沈慶京都沒有定罪。他當初的看法和現在的法官認定並没落差。