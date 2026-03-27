柯文哲案法官遭網攻　“司法院”譴責詆毀霸凌

台“司法院”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案26日一審判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，引發網路輿論炸鍋，甚至出現對法官人身攻擊等情形。台“司法院”27日聲明，譴責惡意詆毀與網路霸凌，呼籲社會各界冷靜理性，守護審判獨立。



北院26日判決柯文哲違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。



柯文哲案宣判後，支持者“小草”情緒升溫，部分輿論質疑判決不公，民眾黨也號召支持者29日上凱道表達不滿，網路上更出現針對法官江俊彥、許芳瑜、楊世賢及台北地檢署檢察官的攻擊言論。



“司法院”27日發聲明指出，近期社會各界高度關注京華城等相關案件，對此表達理解與尊重。然而部分輿論僅因不滿裁判結果，便以未經查證的言論惡意影射、攻訐司法不公，“司法院”深表遺憾，並嚴正聲明。



“司法院”強調，法官依法獨立審判，是“憲法”保障民主法治的核心。司法審判皆依循法定程序，當事人若對裁判結果不服，應循“審級救濟”制度，依法提起抗告或上訴，由上級法院進一步審理，這才是保障權益、釐清爭議的合法途徑。



“司法院”表示，一向尊重各界對司法裁判的理性評論，但若將不滿轉化為對司法體系的無端詆毀，甚至在社群平台散布仇恨圖文、揭露法官個人隱私、發送威嚇言論，對法官進行人身攻擊或網路霸凌，已嚴重逾越言論自由界線。



“司法院”指出，相關行為不僅可能涉及民、刑事責任，更對法官人身與審判安全造成實質威脅，企圖破壞審判獨立，恐損害“國家憲政秩序”，並加劇社會對立。



“司法院”最後呼籲，社會大眾應保持理性自制，回歸法治精神，循合法程序表達意見，尊重審判獨立的正常運作，唯有共同守護法治底線，才能確保法官無畏無懼、公正執行審判職務。