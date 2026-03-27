賴返核　“核安會”證實收台電申請核三運轉換照

台電南部展示館大門口可以看見核三廠高聳的圓柱形結構。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／賴清德日前拋出評估重啟核二、核三。核能安全委員會表示，今天收到台電提出核三廠運轉執照換照的申請，將依程序進行審查作業。



“核安會”表示，3月27日收到台電公司依據“核子反應器設施管制法”及“核子反應器設施運轉執照申請審核辦法”提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計劃相關文件。“核安會”將先就台電公司提送文件，進行程序審查，確認申請文件齊備後，再進行實質審查作業。



“核安會”已依2025年5月23日賴清德公布之“核子反應器設施管制法”第六條修正條文，並參照國際管制作法及考量“國內”管制實務，於2025年10月8日修正發布“核子反應器設施運轉執照申請審核辦法”，明確規範核電廠運轉執照有效期間屆滿後要繼續運轉，經營者提出執照換發申請時應送審文件項目及審核程序。



核三廠兩部機組運轉執照有效期間均已屆滿，台電公司依據修正發布之“核子反應器設施運轉執照申請審核辦法”第16條之1規定，填具申請書及檢附再運轉計劃、技術與管理能力及財務基礎報告等相關文件，並依辦法規定，申請於完成自主安檢後，再分階段提送老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等文件。



“核安會”已嚴謹規劃核三廠再運轉計劃之審查作業，將先進行程序審查，確認台電公司送審文件之完整性符合申請要件後，再進行實質技術審查作業。



“核安會”將邀請會外學者專家與“核安會”同仁組成專案審查團隊，依法規及參考國際作法，進行嚴格審查，確認台電公司已就再運轉計劃各項作業提出妥善規畫，並能符合品保要求，方會核定同意該計劃。

