顏家婉拒功績獎章　“政院”：續取得家屬理解

李慧芝。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／負責台美關稅談判的“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，也傳出生前遭到長官霸凌，“行政院長”卓榮泰26日指示核頒一等功績獎章，顏家則表示婉拒。“行政院”27日下午表示，一等功績獎章是政府對於具有重大貢獻者所給予的最高表彰之一，“因此‘政院’會依照程序，繼續取得家屬的理解，讓顏慧欣在留給‘國家’重大功績的同時，也能留給後人對顏副總談判代表的貢獻，有更多緬懷與記念。”



顏慧欣的父親顏慶章曾擔任“財政部部長”、常駐世界貿易組織代表團首任常任代表。



“行政院”發言人李慧芝表示，“一等功績獎章”，是政府對於具有重大貢獻者所給予的最高表彰之一。“行政院長”卓榮泰，為感謝顏慧欣長年深耕國際經貿領域，並全力參與台美關稅談判工作，讓談判團隊取得了重大成果，因此特別核頒一等功績獎章，以表彰其卓越貢獻。



李慧芝表示，顏慧欣全心投入、完成民眾交付的任務，功在“國家”，值得“國家”與社會給予最高的肯定與敬意，“因此“政院”會依照程序，繼續取得家屬的理解，讓顏慧欣在留給“國家”重大功績的同時，也能留給後人對顏慧欣的貢獻，有更多緬懷與記念。”



媒體報導，顏慧欣在2月19日就已向卓榮泰遞出辭呈，並敘明即日起生效，因此家屬認為，她在3月12日辭世時已無公職身分。對於卓榮泰決定核頒“行政院”一等功績獎章，家屬除了表達由衷感謝，也認為這份肯定或許可稍稍告慰她在“行政院”經貿談判辦公室任內所受的委屈，但仍認為她已經不能領受。



另外，顏家除婉拒一等功績獎章外，也謝辭“政院”擬加發、約300多萬元的撫恤金差額。顏家友人表示，顏慧欣辭呈既已在2月19日生效，撫恤金就應計算到當天為止。不過，家屬更在意的，不只是獎章與撫恤金，而是顏慧欣生前提醒的制度問題。根據報導，顏慧欣在辭呈中向卓榮泰提出兩項憂慮，家屬認為，這兩點都比調查“部會”首長是否涉及霸凌更重要。



第一，是台灣爭取加入CPTPP一事，雖然多次由“國家”領導人層級對外宣示，但在實際執行層面卻充滿消極與敷衍，缺乏具體計劃與時程。顏慧欣在過去一年半內曾多次就此提出建言，不但未獲採納，甚至還遭到嚴厲駁斥。



第二，則是經貿談判辦公室自2007年設立至今已逾18年，肩負重要談判任務，卻仍屬任務編組性質，且始終沒有建立高階談判人才的培育制度，導致人才斷層問題日益嚴重。顏慧欣認為，該單位在決策流程與公文查考制度上，同樣有待強化，但她提出的建議始終未被接納。