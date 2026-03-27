宴請朱前後主席拚場？傅崐萁：大家關係都好

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月27日電（記者 莊亦軒）中國國民黨“立法院”黨團27日在喜來登飯店餐敘邀請前主席朱立倫，由於上周才和黨主席鄭麗文餐敘，不免讓外界關心是否前後任主席在拚場。國民黨團總召傅崐萁受訪表示，國民黨歷任主席跟黨團關係都非常好，朱立倫陪大家一起度過最艱難的大罷免政治追殺，大家也關心他退休有什麼生涯規劃。



國民黨“立法院”黨團27日在喜來登飯店辰園餐敘邀請前主席朱立倫，因為上周黨團剛和黨主席鄭麗文聚餐，不免被外界比較出席“立委”人數以及前後任黨主席是否在拚場。



聚餐結束後，朱立倫、傅崐萁兩人一前一後一起走出飯店，朱立倫並未多做停留，僅面帶微笑揮手致意並未停下腳步受訪，連說謝謝後便迅速離開。



傅崐萁表示，國民黨跟民進黨最大的不同，就是民進黨一直在搞鬥爭而且王不見王。國民黨歷任黨主席都跟黨團的關係非常好。尤其在大罷免時，陪伴大家一起度過最艱難政治追殺的朱立倫主席。



被問到朱立倫此行是否有其他目的，傅崐萁回應，今天是年後黨團跟朱主席一起喝春酒。朱也關心大家，大家也關心朱主席退休有什麼生涯規劃。一起來話家常，今天餐敘事非常溫馨的，大家聚一聚。沒有什麼其他特別的原因，就是這樣。



被問及賴清德宣布重啟核電，傅崐萁指出，看到台灣重大政策淪為兒戲，10年之間能源政策反覆，讓台灣損失超過新台幣1兆元，既然賴清德已經宣布重啟核電，但邀“行政院長”卓榮泰到“立院”報告，卓也不願意來，不曉得是兩個在鬧不合，還是在演哪一齣。