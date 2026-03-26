台爆塑膠袋之亂　攤商搶買怕缺貨、漲價

高雄三鳳中街老字號的源茂塑膠行27日傍晚湧現搶購塑膠袋人潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月28日電（記者 蔣繼平）中東戰火讓石化原料供應鏈大亂，引發台灣“塑膠袋之亂”。高雄三鳳中街老字號的源茂塑膠行近日湧現搶購人潮，店家指出貨量少3分之1，8兩膠塑袋一包從新台幣20元漲到25元。高雄市攤販協進會理事長蘇致榮則批嚴重影響攤商生計，整個庶民經濟鏈正在被卡住。



三鳳中街是高雄歷史最悠久的南北雜貨集散地，老字號的源茂塑膠行27日傍晚湧入許多業者、民眾前來採買各式塑膠袋，不過很多都缺貨、或被搶購，老闆連日遭遇疲勞式的提問，採買人士也翻箱倒櫃尋找，產生不少民怨。



塑膠袋是否真的缺貨?源茂塑膠行老闆表示，其實貨量大約少了3分之1，並未斷貨，但上游廠商送來就被掃完。至於是否漲價?店家指出，譬如8兩膠塑袋一包新台幣20元，目前漲到25元。盛傳紙碗也要漲，店家說幅度約100元漲約5元。實際訪問店內採買民眾，有的稱只是來補貨，還沒真的走到斷貨，但認為真的不好買，也擔心價格越漲越多。



民進黨籍高雄市議員參選人、高雄市攤販協進會理事長蘇致榮27日也表示，近日接獲大量陳情，攤商叫苦連天稱“現在塑膠袋不是變貴，而是連買都買不到”，他強調基層經濟已面臨實質危機，呼籲政府立即介入穩定供應。



蘇致榮說，沒有袋子，不是少賺，是直接不能做生意，塑膠袋價格上漲，甚至缺貨情形，已對夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業造成嚴重衝擊。塑膠袋直接影響商品包裝與外帶出貨，這非單純物價波動，而是整個庶民經濟鏈正在被卡住。