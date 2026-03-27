關注：綠打壓民眾黨成效　凱道遊行見真章

民眾黨主席黃國昌發出動員令，號召支持者“上凱道、討公道”。（中評社 資料照） 中評社台中3月28日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案26日一審被判合併執行17年徒刑、褫奪公權6年，柯直指是“政治辦案”，並點名賴清德“我不會投降、不會屈服！”黨主席黃國昌發出動員令，號召支持者29日“上凱道、討公道”。值得注意的是，民進黨明知打壓白營會深化藍白合作，仍對柯文哲不留情面，顯然認為白營影響力不大，而凱道遊行白營的陸戰動員能力，將是驗證綠營判斷是否準確的指標。



柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，一審遭判合併執行17年徒刑、褫奪公權6年，柯直接向賴清德宣戰，強調“不投降、不屈服”，面對創黨精神領袖遭遇司法重擊，民眾黨主席黃國昌也吹響全台基層動員的號角，3月29日要透過集會遊行向民進黨發出怒吼。



民眾黨台中、彰化與南投黨部已迅速串聯，預計將動員至少14輛遊覽車、號召近千名支持者北上響應遊行，與此同時，根據白營消息指出，近兩日民眾黨的新入黨人數呈現增長趨勢，並有不少一般黨員主動申請轉為終身黨員，顯示出白營核心支持者並未因柯文哲的重判而潰散。



然而，情緒的集結能否轉化為實質的政治能量，值得觀察。3月29日凱達格蘭大道上的參與人數，將是判斷民眾黨現階段政治實力最客觀的觀測指標，若屆時動員人數不彰、場面冷清，將直接印證民進黨對柯文哲採取強力打擊的策略奏效。



不僅意味著綠營成功瓦解了白營支持者的士氣，讓柯文哲實質上被阻絕於2028大選之外，更暗示著第三勢力在缺乏主帥的情況下，面臨泡沫化危機。反之，若遊行能催出驚人的人潮，展現出磅礡的氣勢，則將傳遞出截然不同的政治訊號。



民進黨此次劍指柯文哲，直取民眾黨的創黨精神領袖，其背後的戰略考量已然清晰，一方面試圖藉由司法判決，提前剷除2028年大選中潛在的威脅；另一方面，這也透露出綠營政治精算，認定失去柯文哲光環庇護的白營終究不成氣候，即便此舉會促使藍白合作深化，但其政治代價仍在可控範圍之內。



正因如此，民眾黨此次凱道遊行的動員能力，不僅是為柯文哲討公道的聲援集會，更是第三勢力能否在藍綠夾縫中求生存的觀察指標，格外值得各界關注。