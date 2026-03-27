柯遭重判　鈕則勳：民眾黨陷四大危機

鈕則勳指出，柯文哲一審被判17年、褫奪公權6年。好比被擒龍索困住，民眾黨將陷入了4大危機。（鈕則勳教授臉書） 中評社台北3月27日電／台灣民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，遭北檢依收賄、圖利、侵占、背信等4罪起訴，26日一審宣判，依貪污等罪判決17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，柯文哲一審被重判，2028可能無法選“總統”，少了與藍軍協商藍白合的權力資源與籌碼，藍軍反而能掌握主場優勢。



鈕則勳27日在臉書以《擒龍索困柯文哲，民眾黨陷四大危機》為題指出，柯文哲一審被判17年、褫奪公權6年，民眾黨雖會祭出司法上訴與政治動員兩大主軸的操作，想救亡圖存，但無可避免的已經陷入了四大危機：



第一、鈕則勳認為，柯P一審被重判等於被“擒龍索”所困住，即便想藉政治動員維持能量。但因應未來的司法攻防絕對會讓其勞心勞力，無法兼顧黨務與選務，不僅可能消耗柯的政治能量，況且在政治動員上如果無法讓有利於柯的“受害者症候群”有效發酵，整個黨的風險更高。



第二、鈕則勳表示，黨主席黃國昌在卸任“立委”之後，政治能量受限，即便仍有網路聲量與議題造勢能力，但少了“立委”的身分，政治動作及策略的效果，至少掉了一半。當柯P能量受限，黃國昌的能量也因少了揮灑場域而削弱時，黨的議題主導與選舉擴張會明顯受限。



第三、鈕則勳續指，一審重判柯，他2028極可能無法選“總統”，確實也少了與藍軍協商藍白合的權力資源與籌碼。藍軍反而能掌握主場優勢，並且可拉高開價。甚至要挺民眾黨、還是切割民眾黨，可能也在藍軍的一念之間！如何翻轉不利的談判結構以小搏大，不受審判衝擊，進而與藍軍平起平坐，保護政黨利益與選舉席次，也是艱鉅工程。

