張良任：台難長期與大陸對抗　需降敵意

前陸委會副主委張良任接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月28日電（記者 張嘉文）美國聯手以色列對伊朗動武，引發的中東戰火至今沒有停歇跡象，對兩岸關係有何啟示？前陸委會副主委、前駐以色列代表張良任向中評社表示，從中東衝突可以清楚看到，和平是非常珍貴的，對台灣而言，軍事強化固然重要，但若兩岸長期維持對抗狀態，並非可持續之道，交流與降低敵意仍是必要方向。



張良任為政治大學外交系學士、政大東亞研究所碩士、哈佛大學國際關係碩士，歷任海基會副秘書長、陸委會副主委、“國防部副部長”，並曾出任駐以色列與駐印尼代表。



張良任接受中評社訪問時指出，從中東衝突中可以深刻感受到“和平是極其珍貴的事情”。他以以色列為例，雖然以色列國土狹小且長期面臨生存威脅，但其國民高度支持強硬的國防政策，是因為他們深知“生存第一”，一旦戰敗便可能面臨滅國。對台灣而言，“國家安全”同樣是首要任務，軍事上必須具備自保能力，這包括建軍備戰、武器採購順序的調整以及作戰訓練的強化。



但目前的戰爭形態已發生巨大變革，張良任說，無人機在現代戰爭中發揮的作用不容小覷，而台灣在這方面的發展空間仍然很大，與以色列或伊朗相比仍有顯著差距。他認為，台灣的防務戰力與韌性必須加強，並應擺脫過去的思維。



本島防禦應是第一優先，張良任向中評社表示，目前台灣的部分軍購項目仍停留在飛機、坦克等傳統裝備，但在實際的本島防衛戰中，重型坦克的效用可能有限，反而是如海馬斯多管火箭系統（HIMARS）或岸置砲火等設備更具實戰意義。此外，台灣的軍火工業自主能力亟待提升，目前儲備量有限，若缺乏自製能力，一旦發生衝突，彈藥物資很快就會耗盡。

