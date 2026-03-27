金溥聰發聲明：受馬委託處理基金會人事

前“國安會秘書長”金溥聰。（中評社資料照） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）針對馬英九基金會人事風波，被指涉負責此事的“國安會”前秘書長金溥聰今天晚上透過馬辦媒體群組發出聲明表示，他是農曆過年前收到馬英九的通知，希望討論此事，才會在基金會董事高華柱及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣佈解除前執行長蕭旭岑、王光慈職務。



金溥聰強調，面對外界許多不實傳言及臆測，請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，“直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須負起法律責任。”



馬英九基金會人事風波引發藍營震盪，基金會27日上午召開董事會討論，會後發出聲明表示，針對前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律一事，經董事會同意，成立3人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。



以下是金溥聰透過馬辦媒體群組發出的聲明全文：



針對馬英九基金會離職員工被檢舉涉嫌違反財政紀律爭議，他是今年農曆過年前和家人在越南渡假時接到馬英九通知，希望他“返國”後盡速碰面商量此事，因此小年夜當天，他與馬英九、高華柱董事及先前提供檢舉資料給馬英九的基金會員工一起開會瞭解細節。



2月25日馬英九在高華柱董事、他、及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣佈解除蕭旭岑、王光慈職務。



金溥聰表示，他是受馬英九委託處理蕭王的離職案。至於許多媒體報導，檢舉資料是先提供給金溥聰本人，與事實不符。



金溥聰表示，近來有媒體及名嘴間接影射、攻擊、貶抑、污衊他，他一直保持低調，沉默是金。



面對外界許多不實傳言及臆測，金溥聰請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，“直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。”