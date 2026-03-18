匡思聖：藍需助白維持政治能量　防小草散去

新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月28日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審遭重判17年，幾乎失去參選2028大選資格。新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖接受中評社訪問表示，隨著柯遭重判，白營未來得靠藍營來維持政治能量，藍營也需要民眾黨2028才有重返執政機會。藍營需協助白營維持政治能量，以免小草散去。



台北地方法院26日將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。



匡思聖強調，民進黨2024大選是靠著藍白分裂才取得政權，所以2028若想完成政黨輪替，還是必須得靠藍白合才有機會。但現在隨著柯文哲一審遭重判17年，可能已無法再參選2028大選，民眾黨的能量也可能因此慢慢萎縮，藍白合是必須去做的事情。



匡思聖，台灣師範大學三民主義研究所法學博士，曾任孫文學會理事長、新竹元培醫事科技大學秘書室主任與副國際長，現為新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授兼校際合作中心主任。



他提到，若從選舉角度來看，民眾黨支持者相較於傳統藍綠的立場，被外界普遍認為是比較屬於中間且理性的選民，小草的選票原則上不會投給民進黨，但也同樣不會投給國民黨，除非藍白合才有機會框住這些小草的選票。



匡思聖指出，未來隨著柯文哲逐漸失去政治舞台，白營的政治能量也勢必會慢慢萎縮，但這些小草的選票會往哪邊跑？大家都還不知道。所以如何維持白營的政治能量就顯得相當重要，這也是國民黨應該去思考的現實問題，因為一旦失去小草的支持，藍營在2028大選想重返執政確實相當艱難。

