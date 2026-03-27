關注：柯未必沒機會選　民進黨還有操弄空間

柯文哲因京華城等案一審遭到重判，合併執行17年刑期，褫奪公權6年。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城等案一審遭重判17年，依照相關法規難以投入2028大選，台官方則解釋是否能參選2028要視登記前判決來判定。這是否代表若二審判決，柯刑期降到10年以下，仍有進攻大位的可能性？民進黨拿捏柯文哲對大位的野心，與藍白之間競合，留下對在野黨進可攻退可守的政治操弄空間。



柯文哲涉及京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案等，26日台北地方法院判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。由於《“總統”“副總統”選舉罷免法》第26條中有一項明確規定，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定，不得登記為“總統”、“副總統”候選人。這一條“10年防線”被外界認為柯文哲2028大位夢碎。



但“內政部長”劉世芳受訪卻說，定讞才是終身不得參選，但是目前為止還沒發生。劉進一步解釋，要到下一次的大選登記參選之前，如果法院有不同的判決的話，會尊重法院的判決、決定，然後按照“總統”、“副總統”選舉辦法的相關規定判定。



按照劉世芳說法也就是，只要在2028大選登記參選前，柯文哲在二審或是三審，刑期若少於10年，就有資格參選大位。劉世芳會明確點出，除了說明法律規定，是否也給民眾黨支持者留下希望。



目前柯文哲相關案件在一審重判，重擊柯文哲聲勢與民眾黨氣勢。為了保住氣勢不墜，一審判決出來後，民眾黨馬上在週末29日發動挺柯文哲活動，希望凝聚民眾黨氣勢，至少對於2026選舉能夠保有與國民黨談判籌碼。



柯文哲遭到重判，外界認為藍白合沒有懸念，但國民黨目前內部路線都未有共識，甚至馬英九基金會人事案，有關於軍購特別預算條例預算金額等，黨內都有多種版本與意見，前主席朱立倫與台中市長盧秀燕紛紛表達意見，與國民黨中央呈現意見分歧。藍白陣營是否真的能合作無間，共同迎戰2026甚至2028，都還是未知數。