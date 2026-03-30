盧信吉：美攻伊朗替中國創造東亞戰略契機

台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月30日電（記者 方敬為）朝鮮領導人金正恩23日將韓國定義為“頭號敵國”，台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，美國近期將軍事資源投入伊朗戰爭，先前才表態要調動駐韓美軍的防空系統，朝鮮隨後就發出對韓威脅，顯示美國資源被分散後，東亞地區隱然浮現戰略真空，也對傳統美日韓軍事同盟投下負面因子，中國則有望取得外交戰略契機。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



金正恩於3月23日在朝鮮最高人民會議發表演說，正式將韓國定義為“頭號敵國”，強調會積極開展對敵鬥爭，升級自衛性核威懾力，粉碎敵對勢力一切挑釁活動。另外，金正恩還批評美國在世界各地肆意發動恐怖攻擊和侵略行為。



盧信吉認為，朝鮮對韓國的動作，顯然與美國將戰略重心與軍事資源逐步投入中東戰事有關，韓國總統李在明先前對外證實美國有意調動駐韓美軍的防空系統投入中東衝突，這種外部安全承諾的游移，讓李在明對美方頗有微詞，如今又碰上來自北方的威脅，讓韓國的國家安全陷入了內外夾擊的焦慮之中。



盧信吉指出，對韓國而言，駐韓美軍存在的初衷與核心目標向來十分單純，即是協助首爾應對來自平壤的直接軍事威脅；然而，從前總統尹錫悅主政時期的遺留問題，到現任總統李在明掌舵下的韓中戰略互動，可以看出華府與首爾對於駐韓美軍的任務編組與戰略目標，已經開始走向截然不同的分歧點。



他研判，美韓戰略同盟可能因此有負面影響，美國近年來不斷強調駐韓美軍“戰略彈性”的運用。美軍不再僅侷限於防衛朝鮮半島，而是將其視為“印太戰略”的一環，例如近期駐韓美軍戰機升空後與中方戰機在黃海上空發生對峙，或是因應中東需求而抽調薩德防空系統（THAAD）等戰術調換，皆顯示美國正將自身的全球戰略凌駕於韓國的本土防衛之上。