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藍新竹縣長初選投票　徐欣瑩：有必勝決心
http://www.CRNTT.com   2026-03-28 12:19:58
藍委徐欣瑩28日受訪。（中評社　盧誠輝攝）
藍委徐欣瑩28日到國民黨新竹縣黨部投票。（中評社　盧誠輝攝）
藍委徐欣瑩28日到國民黨新竹縣黨部投票。（中評社　盧誠輝攝）
　　中評社新竹3月28日電（記者　盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選廝殺激烈，25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。徐28日到國民黨新竹縣黨部投票後受訪時表示，對於黨內初選，她有必勝的決心。

　　國民黨新竹縣長黨內初選，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。

　　對於電話民調結果，徐欣瑩28日上午到國民黨新竹縣黨部投票後受訪指出，雙方都有派人去監聽電話民調的過程，看民調抽樣的過程有沒有問題，對於電話民調的結果，她很有信心，也相信新竹縣的黨員同志會做出最智慧的決定。

　　媒體詢問，對於徐欣瑩競選辦公室27日公布《美麗島電子報》最新民調顯示自己領先一事，但遭對手陣營抗議一事有何回應？

　　徐欣瑩強調，“中選會”已有回應沒有任何觸法的問題，因為有媒體在問，他們只是回應媒體的問題，所以也不構成任何違規的情況。

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