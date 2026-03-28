藍新竹縣長初選投票　陳見賢：心情很平靜

新竹縣副縣長陳見賢28日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 新竹縣副縣長陳見賢28日到國民黨新竹縣黨部投票。（中評社 盧誠輝攝） 新竹縣副縣長陳見賢28日到國民黨新竹縣黨部投票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選廝殺激烈，25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。陳28日到國民黨新竹縣黨部投票後受訪時表示，對於黨內初選，他的心情很平靜。



國民黨新竹縣長黨內初選，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



對於徐欣瑩競選辦公室27日自行公布《美麗島電子報》最新民調結果，陳見賢強調，這一切都應該要依法依規，未來如果國民黨黨內初選要依據《選罷法》來辦理，那就要做全套，不要只做半套，這樣大家才能有所遵循，這樣大家自然就沒話講。



媒體詢問，對於電話民調結果有何看法？



陳見賢說，請大家稍安勿躁，今天下午5時30分就會公布了，他會抱持平常心來看待，得失心也不會太重。

