藍新竹縣長初選投票傳爭議　黨部：絕無冒領

國民黨竹縣黨部代理主委邱國樑28日出面說明選務爭議。（中評社 盧誠輝攝） 藍委徐欣瑩28日受訪質疑選務有爭議。（中評社 盧誠輝攝） 新竹縣副縣長陳見賢28日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選廝殺激烈 28日進行黨員投票來決定由誰勝出。徐陣營質疑有投開票所突然憑空多出50張空白選票，國民黨竹縣黨部代理主委邱國樑則強調，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，因此絕無“冒領”之虞。



國民黨新竹縣長黨內初選，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



徐欣瑩28日到國民黨新竹縣黨部投票後受訪表示，今天早上各投開票所似乎都有一些狀況，因此她還是要呼籲在整個選務過程中一定要公平公正，因為全台灣都在看，全新竹縣民也都在期待，所以千萬不要有任何舞弊的情況發生。



徐欣瑩進一步指出，投開票所的選舉人數根選票數應該要符合才對，但是卻發現多出了選票，這些情況他們都還在瞭解中，她認為唯有黨內初選公平，未來黨外競爭也才能贏，因為畢竟大家都很希望國民黨是團結一致對外的。



對此，國民黨竹縣黨部代理主委邱國樑則表示，昨天新竹縣黨部有進行13鄉鎮市選票清點作業，但尖石鄉今天早上開密封條時，卻發現多了50張選票，經過查證是昨天作業上的疏失，多放了50張進去，所以今天早上經過雙方監察人員見證後，已將多出的50張選票全部封存起來。



邱國樑指出，所有投票流程都嚴格落實身分查驗，黨員投票時必須持身分證與投票通知單，經選舉人名冊逐一核對無誤後才可以領取選票，因此不可能出現冒領情形，而這次作業上的疏失也不會影響最終選舉結果，請外界放心。



陳見賢受訪時被問及此事則認為，黨內初選是中央黨部和地方黨部一起辦的，如果有任何問題都可以提出來，他沒有什麼意見。