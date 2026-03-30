匡思聖：藍綠長尾效應已到底　經濟才是重點

長期研究兩岸關係的新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）長期研究兩岸關係的新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖接受中評社訪問表示，過去台灣每到選舉，藍綠透過操作兩岸議題都想從中獲取政治紅利，但他認為不管是過去藍營長期主張的和平紅利，或綠營慣用的製造兩岸對立所帶來的紅利，兩者的長尾效應都已走到底了，未來經濟紅利才會是重點。



匡思聖，台灣師範大學三民主義研究所法學博士，曾任孫文學會理事長、新竹元培醫事科技大學秘書室主任與副國際長，現為新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授兼校際合作中心主任。



匡思聖強調，中國國民黨過去的定位是兩岸和平穩定維護者，但和平紅利的長尾效應已經走到底了，就像民進黨過去慣用操作兩岸對立來取得政治利益的長尾效應也已經走到底了，未來經濟紅利才是最重要的，如何把兩岸共同經濟生活圈給建立起來，讓台灣民眾能夠獲得實質經濟利益，才能爭取更多選民的認同。



他指出，國民黨主席鄭麗文上任之後走的是深藍路線，也一再主打和平紅利牌，但這樣的效果會逐漸遞減，因為和平紅利從俄烏戰爭開始就已經在操作了，但都幾年多去了，實質效果還是不大，顯見和平紅利的長尾效應已經走到底了。當台灣的選民已經越來越理性，國民黨也要開始改變才行。



匡思聖提到，馬英九過去對兩岸的最大貢獻是推動ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）和開放三通，透過兩岸經濟共同利益，把兩岸民眾拉在一起，讓兩岸民間的經貿交流能夠全面展開，並透過“九二共識”的政治基礎來讓兩岸政治上的分歧可以被暫時被擱置，但這些兩岸經濟紅利在民進黨執政後幾乎已經全沒了。



匡思聖認為，國民黨應該想辦法再把這些兩岸經濟紅利給找回來，而不要再訴諸民族情感或期待和平紅利，因為老實說在課綱“去中化”之後，台灣現在多數30歲以下的年輕人對中國大陸的情懷是很弱的，所以若一再訴諸兩岸民族情感對年輕人來說其實是無感的，未來如何透過兩岸共同經濟利益來讓年輕人有不同思維，就顯得相當重要。