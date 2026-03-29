反綠大動員？藍白上凱道為柯文哲討公道

民眾黨29日下午2點將舉辦“戰！03/29上凱道討公道”抗議活動。（擷取自民眾黨臉書） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審重判17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。民眾黨29日下午2點將舉辦“戰！03／29上凱道討公道”抗議活動，而這場堪稱民眾黨生存戰的街頭運動，中國國民黨“立法院”黨團雖未缺席，但藍營其他政要至今仍未表態是否出席挺柯，距離反綠大動員的程度，還有待觀察。



從民眾黨公布的流程來看，中國國民黨並未缺席這場活動，國民黨“立法院”黨團也稱踰20位藍委決定出席力挺柯文哲。不過，國民黨主席鄭麗文28日被問及是否上凱道聲援柯文哲時，並未有所回應。



民眾黨規劃，29日下午1點有“司法正義野台開講”，開放現場民眾暢所欲言，“戰！03／29上凱道討公道”抗議活動在下午2點正式開始，並有民眾黨縣市議員宣講約20分鐘、國民黨團宣講約20分鐘、民眾黨公職宣講約30分鐘、民眾黨團及來賓宣講約30分鐘，壓軸的民眾黨主席黃國昌與柯文哲宣講則在下午4點登場。



台北地方法院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立，一審宣判柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。隨後，民眾黨主席黃國昌下達“全台動員令”要29日舉辦抗議活動上凱道聲援柯文哲。中國國民黨籍台北市長蔣萬安也火速批准民眾黨申請的凱道路權。



柯文哲遭重判17年，據選罷法規定，曾犯貪污罪經有罪判決確定、判決10年以上有期徒刑，不得登記為候選人。也就是說，柯文哲目前失去2028大選參選資格，但二審若在2028大選登記前宣判，且翻盤刑期低於10年，柯文哲仍有資格登記參選。