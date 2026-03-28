徐欣瑩險勝　將代表國民黨參選新竹縣長選舉

國民黨新竹縣長初選結果28日結果揭曉。（中評社 盧誠輝攝） 藍委徐欣瑩得知險勝後忍不住拭淚。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選廝殺激烈，28日初選結果揭曉，徐最後以50.634%險勝陳的49.366%，贏得國民黨新竹縣長初選。



國民黨新竹縣長黨內初選，徐欣瑩和陳見賢都登記參選，採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



國民黨新竹縣長初選共找來包括世新大學、公信力和艾普羅三家民調公司進行民調，世新大學民調在政黨對比部分，徐欣瑩以50.34%支持度勝過陳見賢的49.66%；在黨內互比部分，徐以52.236%支持勝過陳的46.764%。



公信力民調在政黨對比部分，徐欣瑩以56.367%支持率勝過陳見賢的43.633%；在黨內互比部分，徐以59.488%支持率勝過陳的40.512%。



艾普羅民調在政黨對比部分，徐以53.492%支持率勝過陳的46.508%；在黨內互比部分，徐以55.675%勝過陳的44.325%。



黨員投票部分，陳見賢共獲得2870票（56.775%），以685票的差距，勝過徐欣瑩的2185票（43.225%）。



最後經過民調70%、黨員投票30%的對比後，徐欣瑩以50.634%險勝陳見賢的49.366%，兩人支持率僅差距1.268%，徐贏得國民黨新竹縣長初選，將代表國民黨參選2026新竹縣長選舉。