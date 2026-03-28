藍新竹縣長初選險勝　徐欣瑩激動落淚

藍委徐欣瑩得知險勝後忍不住拭淚。（中評社 盧誠輝攝） 藍委徐欣瑩得知險勝後第一時間紅了眼眶。（中評社 盧誠輝攝） 藍委徐欣瑩28日贏得黨內初選後哽咽致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選廝殺激烈，28日初選結果結果揭曉，徐最後以50.634%險勝陳的49.366%，贏得國民黨新竹縣長初選。



國民黨新竹縣長黨內初選結果28日揭曉，徐欣瑩在包括世新大學、公信力和艾普羅三家民調公司的民調結果，不論是政黨對比或黨內互比都遙遙領先陳，陳則在28日黨員投票以685票的差距勝過徐，但經過民調70%、黨員投票30%的對比後，徐以50.634%險勝陳的49.366%，兩人支持率僅差距1.268%。徐最後贏得黨內初選，將代表國民黨參選2026新竹縣長選舉。



徐欣瑩在得知險勝陳見賢後第一時間就忍不住紅了眼眶，後來更頻頻拭淚，致詞時也哽咽感謝所有國民黨新竹縣黨內同志的支持。



徐欣瑩表示，我們一起打完了一場非常艱困的仗。能走到這一步，她心中衹有“謙卑與感謝”五個字。謝謝所有在電話民調中大聲說出支持徐欣瑩的鄉親，也謝謝今天親自出門投票，將新竹縣的未來託付給我的黨員同志。同時，我也要向黨內的競爭同志陳見賢副縣長致意，初選結束了，我們都是為了新竹縣更美好的未來而努力。



徐欣瑩指出，黨內競爭的勝負，從來就不是真正的勝負。今天的勝利，我們高興一個晚上就好。明天，我們又要繼續征戰了。因為真正的考驗，早就已經開始了。而接下來我們要面對的，才是真正的魔王關，是一個集結了“黨、政、網軍、司法、媒體”，將所有國家資源握在手中，準備對我們進行毀滅性打擊的民進黨候選人。能不能打敗這股龐大的暗黑勢力，守住新竹縣的藍天，這才是關鍵。



她說，今天的勝利，代表的是大家賦予她的責任與使命，相信大家一定期盼新竹縣未來能成為世界級的科技首都，也期盼新竹縣的13鄉鎮市可以成為最溫暖有愛幸福的長健之鄉，新竹縣也是全台灣客家人口比例最高的縣市，相信廣大的客家鄉親更期盼新竹縣可以成為世界客家中心。



徐欣瑩強調，未來的挑戰還有很多，但我們沒有時間停下腳步。明天太陽升起，我們就會繼續捲起袖子，加倍努力，去完成我們承諾的所有願景。