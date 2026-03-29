關注：藍新竹縣長初選傷痕大　這一仗怎打？

藍委徐欣瑩和新竹縣副縣長陳見賢28日在得知黨內初選結果後心情大不同。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選廝殺激烈，28日初選結果揭曉，徐最後以50.634%險勝陳的49.366%，徐贏得國民黨新竹縣長初選，但兩人在初選過程中殺得刀刀見骨，種下難以癒合的傷痕，未來國民黨2026新竹縣長這一仗該怎麼打？恐怕還有很大的努力空間。



國民黨新竹縣長黨內初選結果28日揭曉，徐欣瑩在包括世新大學、公信力和艾普羅三家民調公司的民調結果，不論是政黨對比或黨內互比都遙遙領先陳，陳則在28日黨員投票以685票的差距勝過徐，但經過民調70%、黨員投票30%的對比後，徐以50.634%險勝陳的49.366%，兩人支持率僅差距1.268%。徐最後贏得黨內初選，將代表國民黨參選2026新竹縣長選舉。



徐欣瑩在第一時間得知贏得黨內初選後就忍不住紅了眼眶，後來更頻頻拭淚，致詞時也哽咽感謝所有國民黨新竹縣黨內同志的支持。



相較於徐欣瑩的喜極而泣，在黨員投票毫無意外勝過徐的陳見賢，在28日傍晚走進國民黨新竹縣黨部等待初選最後結果時，原本看起來還胸有成竹，但後來隨著三家民調陸續公布結果，當陳發現大勢已去後，臉色便越來越沉重。



陳見賢在徐欣瑩發表勝選感言後也發表談話，雖然很有風度地先恭喜徐，也感謝所有鄉親長輩對他的支持，但他只拋下“中國國民黨加油！新竹縣加油！”一句話就未再發言。陳最後在黨內初選結果紙本表單上簽名後，還很用力地把表單推給徐，感覺得出來陳仍有些情緒，連看徐一眼都沒有，兩人幾乎完成沒互動。

