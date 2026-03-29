拚了！藍委、小草動員上凱道為柯P討公道

柯文哲一審被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，民眾黨29日下午在凱道舉辦抗議活動聲援。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審重判17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。民眾黨29日下午2點舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動。中國國民黨也有逾20位藍委將出席力挺，長期挺柯網紅“館長”陳之漢也將出席。中午過後現場就陸續湧入人潮，展現力挺柯P的決心。



國民黨主席鄭麗文今日透過臉書發文聲援，強調“當司法處置背離了社會普遍的道德感受，人民自然會產生不公平、不正義的強烈情緒。”但她今日在中南部有既定行程，並未出席。



民眾黨規劃，29日下午1點有“司法正義野台開講”，開放現場民眾暢所欲言，“戰！03／29上凱道討公道”抗議活動在下午2點正式開始，下午1點已有逾百名小草到場，年齡層橫跨老中青。



民眾黨目前傳出中南部有動員參與，高雄市黨部動員115人分乘3輛遊覽車北上，台中市黨部則動員17輛遊覽車北上。



中南部支持者北上除得自費新台幣500元車之外，也提供訂購200元的“阿館便當”，由於被網友質疑變相斂財，網紅“館長”陳之漢則在直播上澄清，便當訂單僅50個到60個。



據民眾黨流程規劃，下午2點開場後，民眾黨縣市議員宣講約20分鐘、國民黨團宣講約20分鐘、民眾黨公職宣講約30分鐘、民眾黨團及來賓宣講約30分鐘，壓軸的民眾黨主席黃國昌與柯文哲宣講則在下午4點登場。



台北地方法院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立，一審宣判柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。隨後，民眾黨主席黃國昌下達“全台動員令”要29日舉辦抗議活動上凱道聲援柯文哲。中國國民黨籍台北市長蔣萬安也火速批准民眾黨申請的凱道路權。



柯文哲遭重判17年，據選罷法規定，曾犯貪污罪經有罪判決確定、判決10年以上有期徒刑，不得登記為候選人。也就是說，柯文哲目前失去2028大選參選資格，但二審若在2028大選登記前宣判，且翻盤刑期低於10年，柯文哲仍有資格登記參選。