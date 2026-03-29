台駐美代表被曝職場霸凌　俞大㵢夫妻遭指控

俞大㵢夫婦。（照:駐美台北經濟文化代表處官網） 俞大㵢夫婦遭曝霸凌台駐美代表處人員，台官方尚未回覆。(圖:Threads) 中評社台北3月29日電／“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病辭世，後續傳出她生前遭受長官排擠等職場霸凌情況，引發議論。有網友發文爆料，我駐美代表俞大㵢也涉職場霸凌，只因菜色問題，就大罵督導主管，其妻在官邸換掉的清潔工至少20位，但因他與“國安會秘書長”吳釗燮關係良好，所以換掉沒那麼容易。



台“外交部”，尚未就相關爆料進行回應。



《中時新聞網》報導，網友“mofalee”28日在Threads發文指出，“職場霸凌最高等”的就是像俞大㵢一樣，因為自己的口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人。他更稱“當天有人錄音”。



“mofalee”接著再爆，俞大㵢假公務之名行享樂之實，買了百萬沙發與高級音響在家裡用，讓自己的家眷隨意進出辦公室，如果對官邸服務不夠周到，甚至曾在辦公室大罵“外交部”文官。



“mofalee”質疑，為什麼這樣的人不會被換掉？因為他是“國安會秘書長”吳釗燮的好朋友，要換他沒那麼容易。“光是俞太太在官邸羞辱式的換掉的清潔工至少20個，服務她的外交人員至少5個，他還去不到2年喔！”



俞大㵢接替蕭美琴出任駐美代表，才上任半年就曾爆發“自肥”爭議。《鏡週刊》2024年6月接獲吹哨者出面爆料，報導指出，俞大㵢花重金買床、地毯、沙發、咖啡機，讓自己跟太太享受，上任半年，光官邸就花了800萬元，且還放任太太對館員頤指氣使。



俞大㵢本人還特地在華府召開記者會強調是不實指控，“絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的污蔑”。“外交部”針對此事調查，2024年7月調查結果出爐，俞大㵢所花的經費，與吹哨者指控不同，且金額有不小的差距，像是俞大㵢所購買的沙發約42萬元，非報導指稱的96萬元等，根據統計，駐處館長職務宿舍實際購置家具支出，共計約4萬2919.44美元，以32.5的匯率計算，折合新台幣約139萬4882元，非外界所指控的800萬元，還他清白。