聲援柯有異音　藍委謝龍介：民眾盼政黨輪替

謝龍介因行程因素提早到場聲援柯文哲，小草一片歡呼。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，逾萬人聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。中國國民黨也有超過20名“立委”到場聲援，但藍軍對是否聲援柯有不同看法。到場的國民黨“立委”謝龍介表示，不要什麼事情都考慮選情，民眾高度期待藍白合作，終極目標就是2028政黨輪替，此時此刻需要來送暖。



52席國民黨“立委”今天衹有20多席到場聲援。國民黨台北市議員鍾小平稍早表態不參加，並喊話不要為了白營一些票，好像有得到阿里山五千年的紅檜，但將中間選民丟掉，如同丟掉整片阿里山的森林。



長期較親藍的資深媒體人李艷秋也開砲，質疑藍營立場與價值判斷，直言“國民黨，你們真的要為柯文哲上凱道嗎？”就算京華城案收賄判決仍有疑問，但柯文哲將政黨政治獻金轉為私用，國民黨是否也認為可以接受？



謝龍介今天在現場受到熱烈歡迎。他接受媒體訪問訪問表示，國民黨團正在集結，稍晚就會過來，他因為答應統一獅在台南市的開幕戰，因此先來送暖打氣。



謝龍介強調，台灣的民主必須建構在法治基礎上，司法一而再再而三地失去了人民對它的信任。整個案件從開始偵辦就偵查大公開，透過八點檔連續劇模式呈現在民眾眼前，這就是一種標準的政治謀殺！



謝龍介說，最後的判決讀了一遍，沒有什麼具體事證就判了17年，當事人進到市長室見面，然後面帶微笑出來就變成期約賄選的證據？社會自有公斷。柯文哲與家人要為其個人的司法清白奮戰，我們也一起為台灣的民主法治跟是非公義一起戰鬥。



謝龍介強調，是非公義非常重要，司法公信力在人民心中一而再、再而三地下降，人民更應該提醒當政者，不要把司法當工具鬥爭意見不同的人。