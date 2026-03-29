黃國昌：感謝藍軍支持　鄭麗文致電想來

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，逾萬人到場聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。民眾黨主席黃國昌29日透露，中國國民黨主席鄭麗文昨天親自致電民眾黨秘書長周瑜修，表達從中南部回來時，若還沒結束也希望過來，只是今天活動表定4點半結束，無論如何他都感謝國民黨朋友的支持。



至於民眾黨創黨元老之一的蔡壁如建議柯文哲參選下屆民眾黨主席，黃國昌感嘆說，其實他早就希望柯文哲回來接任黨主席了，只要柯文哲點頭，隨時就回來接任，但整個判決根本就是要斬斷柯文哲接下來所有政治上的道路的可能性。這樣的判決到底誰能接受？擺明就是找個罪名，配合民進黨的政治目的，要判柯文哲10年以上。



府前今天下午湧入上萬挺柯文哲群眾，高舉“柯文哲清清白白”等布條與標語，部份小草非常激動，不斷吶喊。國民黨52席“立委”，今日有20多席前來支援白營抗爭活動。



黃國昌接受媒體訪問表示，這場上凱道討公道的活動，一開始就表明歡迎所有認同台灣司法必須要改革的公民朋友一起站出來，他也非常感謝國民黨有超過20名“立委”響應這場活動，鄭麗文昨天也親自致電周榆修，表達本來希望過來凱道，但從南部回來台北好像已經傍晚，若活動還沒結束希望能過來，但我們今天表定約4點半結束，無論如何，我們感謝國民黨朋友的支持。