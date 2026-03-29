23藍委凱道聲援柯　正副院長藍總召未露面

中國國民黨52席“立委”，今日有23席前來支援白營抗爭活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，下午3點半宣布有逾3萬人到場聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。中國國民黨23名“立委”前來聲援，身著白夾克在台上一字排開，藍委羅智強強調，今天柯文哲，明日任何人！柯文哲就是“賴氏檢調”的照妖鏡。



國民黨52席“立委”，今日有23席前來支援白營抗爭活動，包括林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃建豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、馬文君、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、鄭天財、楊瓊瓔、羅明才、邱鎮軍、顏寬恆、牛煦庭、徐欣瑩、謝龍介。



國民黨籍“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣、國民黨團總召傅崐萁都沒有現身。



府前今天下午3點半湧入3萬挺柯文哲群眾，高舉“柯文哲清清白白”、“為司法正義而戰！”、“絕不屈服”、“台灣黑鏡司法，我抗議”、“戰”等布條與標語，部份小草非常激動，不斷吶喊。



羅智強致詞時表示，“今天柯文哲，明日任何人”，今天不只是聲援柯文哲，更是為了捍衛台灣民主、司法，賴清德執政至今，令人痛心的是，檢調信的是賴清德，台灣的檢調“選擇性辦案”，專門清算、追殺在野政治人物，賴氏檢調已成為民進黨的劍與盾，攻擊在野黨！



羅智強質疑，哪一個“總統”在任的時候，有10幾個在野黨“立委”被起訴？利用偵查大公開，修理柯文哲、追殺民眾黨。



羅智強說，大罷免期間，他的選區大安區，出現上千個連署有瑕疵，但檢調都不辦，國民黨只要一份有瑕疵，就把你關起來，直呼這就是選擇性辦案的“賴氏檢調”，面對這樣的司法，一定要戰到底，而柯文哲就是賴氏檢調的照妖鏡。

