柯文哲怒吼：賴清德沒用的　我決不投降

柯文哲結束演說後，走下台與小草握手掀起全場高潮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，現場宣布超過8萬人到場，聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。柯文哲在下午約4點45分結束演說，走下舞台邊走邊與民眾握手、擊掌，現場氣氛熱最高潮，短短100公尺走了約15分鐘才到景福門。



柯文哲向支持者喊話，“我決不投降，謝謝！”說到激動處，柯文哲轉過身指著“總統府”，整張臉漲紅地怒吼，“賴清德沒有用的！我不會屈服！我不會投降！”柯文哲接著收拾情緒，繼續與民眾致意，整場活動在下午5點和平落幕。



柯文哲走下舞台，在護衛隊保護下走進人群時，民眾黨主席黃國昌緊跟在後面，親自充當麥克風手，柯不時露出微笑。妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭也跟著擠在人群中。



柯文哲發表演說時，妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭都陪伴在一旁，一襲白衣的陳佩琪神情哀戚。



前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立，一審宣判柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。



民眾黨29日下午在凱道舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，民眾黨下午4點半宣布有逾8萬人到場聲援、線上直播也有10萬人同步觀看，群眾高舉“柯文哲清清白白”等布條與標語，部份小草非常激動，不斷吶喊。

