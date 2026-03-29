柯文哲批賴赤裸裸獨裁　分裂台灣摧毀台灣

柯文哲發表演說，妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭在一旁陪同。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，宣布現場超過8萬人聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。柯文哲猛批，重判他真正的目的是要摧毀台灣新政治的發展，有人高喊團結台灣，幹的卻是分裂台灣，只是為了維持自己的政治利益，完全背離“新台灣人”的精神！



柯文哲也批抨，“立法院”三讀通過的法律，現在卻可以不副署、不公布、不執行。乾脆把“立法院”廢掉算了！這個已經是赤裸裸的獨裁了。



柯昔日核心幕僚、前民眾黨“立委”蔡壁如喊話支持柯參選下一屆黨主席。柯今日未直接回應，只呼籲大家入黨，讓黃國昌有更大的能量，帶領大家為台灣的未來繼續努力。



柯文哲演說時，妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭都陪伴在一旁，陳佩琪全程神情哀戚。



今天的活動下午2點開始，民眾黨約4點半宣布逾8萬人到場聲援、線上直播也有10萬人同步觀看，群眾高舉“柯文哲清清白白”等布條與標語，部份小草非常激動，不斷吶喊。但在柯文哲、黃國昌走下舞台握手、疏散下，約下午5點和平落幕。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立，一審宣判柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。



柯文哲表示，這個案子不是一個“法治國家”的正常審判！判他有罪的理由，實在是太牽強了。台灣司法的社會信任度，本來就不高，經過他的案子，一定變得更低。不過，他更擔心的是，以後公務員再也無法安心依法行政。一個走完所有程序的京華城案，且所有承辦的公務員都說程序合法、蓋章，卻可以在2年後，突然因司法介入，造成一大堆公務員被調查、被傳訊，甚至被判刑。以後要怎麼要求公務員勇於負責、認真做事？