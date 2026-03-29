趙少康聲援柯　有案的綠縣市長應判170年

趙少康。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，宣布現場超過8萬人聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。中廣前董事長趙少康站台發言時抨擊，判決違反法治基本原則，如果柯文哲判17年，民進黨好幾個有案在身的縣市長，要判170年！台下民眾激動鼓掌附和。



民眾黨下午4點半宣布有逾8萬人到場聲援、線上直播也有10萬人同步觀看，群眾高舉“柯文哲清清白白”等布條與標語，部份小草非常激動，不斷吶喊。但在柯文哲、黃國昌走下舞台握手、疏散下，約下午5點和平落幕。



前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立，一審宣判柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。



趙少康表示，民進黨說應該在法庭爭公道，但就是法庭爭不到，才到凱道爭！他站出來不只是為柯文哲，也是為台灣法治發聲。“法治國家”應具備證據確實、程序正義與刑罰符合比例原則三大基礎，但柯文哲案“三個都沒有”。



趙少康質疑，證據上存在許多疑點，如僅憑證人描述表情就認定構成對價關係，並涉及與新台幣210萬元政治獻金存有龐大利益連結，缺乏具體證據支撐，法律證據不是用猜的。他批評，審理過程形同“先射箭再畫靶”，先有定見再找證據，並指存在選擇性辦案問題。



趙少康指出，在證據與程序均存疑情況下，判處17年徒刑已違反比例原則，一個人一輩子有幾個17年？司法標準失衡！他聲援不僅為柯文哲，而是每個人都可能遇到。他認為，民眾黨主席黃國昌與中國國民黨許多人也面臨司法案件，“立法院”會期連續進行、幾乎沒有休假，是因會期中依法享有不被逮捕保障，目前氛圍是“人人自危”。



趙少康強調，當前司法運作已讓外界產生疑慮，強調是否認定無罪並非重點，關鍵在於是否符合證據、程序與比例原則，不符合就是不對，就應該講話！