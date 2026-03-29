館長：司法活成賴那狗樣子　2年消滅民進黨

網紅“館長”陳之漢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，宣布現場超過8萬人到場聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。挺柯網紅“館長”陳之漢致詞時怒飆8分鐘批評，司法活成了賴清德那個“狗樣子”！若民進黨是如此的獨裁與野蠻，接下來人民會讓你看見“野蠻的驕傲”！



館長強調，未來2年要徹底消滅民進黨！盼藍白放下黨的利益，把人民放在心上，大家手牽手一起打倒獨裁的民進黨。



民眾黨下午4點半宣布有逾8萬人到場聲援、線上直播也有10萬人同步觀看，群眾高舉“柯文哲清清白白”等布條與標語，部份小草非常激動，不斷吶喊。但在柯文哲、黃國昌走下舞台握手、疏散下，約下午5點和平落幕。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立，一審宣判柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。



館長致詞時表示，2024年9月，民進黨羈押柯文哲，到現在2026年3月，他X的就這樣！名嘴說了一年多的謊，1500、比特幣、化糞池、橘子香蕉蘋果芭樂！我X！這些政論節目，你還可以繼續編下去？



館長批評，民進黨執政了10年，反核浪費了幾萬個億，掏空人民的家底，房價飆升，讓台灣人民成為房奴、少子化、社會壓力與對立不減等社會問題持續存在，只會搞軍購。這10年來只看到民進黨成功了一件事情，就是把媒體、司法，變成了現在這個狗樣子，這十年來唯一的政績。



館長說，很多支持者很悲情，很多人在這一年當中流下無數的眼淚，傷心了無數個夜晚，但是他要說，若民進黨是如此的獨裁與野蠻，接下來人民會讓你看見野蠻的驕傲！



館長強調，我們沒有時間悲傷、流淚，接下來我們要的不只是一個公道，而未來這2年，徹底消滅民進黨！還台灣人民一個光明的未來！盼中國國民黨、台灣民眾黨，放下黨團、私人利益，從人民來，回到人民當中，2個黨把人民放在心上，台灣人民也會把在野黨放在心上，大家手牽手一起打倒獨裁的民進黨。