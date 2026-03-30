關注：挺柯有雜音　鄭麗文定錨穩藍白合

鄭麗文無法出席白營的凱道抗議活動，但發出聲明表達聲援立場。(取自鄭麗文臉書) 中評社台北3月30日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，逾萬人聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。中國國民黨也有23位“立委”到場聲援，但事前傳出藍營對於是否要毫無保留地挺柯有雜音，國民黨主席鄭麗文於是提前定調，聲援柯文哲就是聲援“司法的程序正義”來化解。



因中南部有行程沒法到場的鄭麗文，也與民眾黨保持熱線聯繫，目的都是要穩住藍白合作陣腳，也代表她深知現在就衹有藍白合這一條路可走，不能讓綠營有分化的可能性。



在實際操作上，接下來將看藍白嘉義市長人選的共推，於下周透過民調方式能否如期推進，若能順利運作，建立可複製的藍白合作範本。對國民黨而言，將能有效堵住藍營內部挺柯的雜音；對民眾黨而言，在柯文哲遭重判的低迷時刻，若能在嘉義市取得實質的出戰權，就會是一劑強心針。



綜觀目前藍營傳出是否該力挺柯文哲的雜音，多半來自於地方。黨中央和“立院”黨團基於維持在野多數的考量，勢必要和民眾黨繼續維持良好的合作關係，避免因柯文哲案造成藍白鬆動；但在地方層級，部分議員因與白營參選人有競合關係，擔憂一旦與柯過度連結，恐被對手操作為“挺貪腐”的標籤，影響11月的地方選舉觀感。



而面對這股內部雜音，鄭麗文的相關動作，顯然明確定錨了藍白就是衹有合作這條路線。她29日因既定之中南部行程不克出席凱道集會，但她指派黨發言人、“立委”牛煦庭代表出席，確保黨中央的聲音沒缺席。更關鍵的是，民眾黨主席黃國昌29日在活動現場透露，鄭麗文前一天親自致電民眾黨秘書長周瑜修，表達若行程結束得早，即便活動快收尾也希望能趕過來致意。這通電話在政治上就是釋放了強烈的聯手訊號。



黨中央隨後發表聲明，強調堅定聲援站上凱道的群眾與柯文哲，並將此一行動定位為對抗不公不義的政治表態。這些都等同將挺柯一事，上升為更高的捍衛價值主張，也為藍營在藍白合作路線上定錨。