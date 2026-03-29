黃國昌：柯成司法制度受害者　我滿滿愧疚

黃國昌說到激動處忍不住哽咽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，宣布現場超過8萬人到場聲援一審被判17年有期徒刑的前黨主席柯文哲。黃國昌致詞時，一度哽咽地表示，過去我們做的不夠多、不夠快，造成想要讓公平正義在這塊土地上實現的柯文哲成為司法制度的受害者，他心裡滿滿愧疚！



民眾黨下午4點半宣布有逾8萬人到場聲援、線上直播也有10萬人同步觀看，群眾高舉“柯文哲清清白白”等布條與標語，部份小草非常激動，不斷吶喊。但在柯文哲、黃國昌走下舞台握手、疏散下，約下午5點和平落幕。



黃國昌致詞時表示，他選擇加入民眾黨是因為相信柯文哲的理念，更相信柯文哲的真誠，希望把“國家”還給人民，可惜2024年沒有成功，但柯文哲沒有放棄，由柯文哲帶領的民眾黨持續在“立法院”推動改革、在“國會”完成民進黨跳票的承諾，但萬萬沒想到獲得369萬選票支持，讓柯文哲成為40%“總統”賴清德的眼中釘。



黃國昌質問，當初高喊黨政軍退出媒體的民進黨，為什麼變成黨政軍就是媒體？當初扁案高喊司法不公，要請政黨黑手離開司法的民進黨、蔡英文、賴清德，你們今天為何可以大剌剌的把髒手伸進司法？讓黨檢媒三位一體，造就今天所看的荒謬景象。“行政院長”卓榮泰日前竟然還有臉說“挑戰司法的沒有資格成為執政黨”，操弄司法的政黨才真正應該下台！



黃國昌話說到激動處，忍不住哽咽道，今天在凱道集結的台灣公民，跟2023年7月16日所有集結在凱道的年輕人一樣，要的是一個能夠實現公平正義的“國家”，一個可以讓人民信任的司法制度，但“過去我們做的不足夠多，我們做的不足夠快”，竟然讓柯文哲今天成為了這個司法制度的受害者，他心裡滿滿的愧疚、心裡有這麼大的煎熬，讓這制度繼續傷害台灣、傷害心愛的人。



黃國昌強調，我們都是這個“國家”的主人，可以不用擔心說出自己的政治主張！這本來應該是政府責任，但當民進黨做不到、賴清德做不到，我們責任就是讓民進黨下台，就是下架賴清德！