分析：群眾動員熱情減退　柯文哲警訊

柯文哲指著總統府，聲嘶力竭地喊“賴清德沒有用的！我不會屈服！我不會投降！”。（台灣民眾黨提供） 中評社台北3月30日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴。民眾黨為聲援柯文哲29日舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動，但無論是人數或群眾熱情，都比柯文哲遭羈押禁見時，2025年1月的“111釘孤支”還要少，這對柯文哲的處境來說不太妙，只夠吊著一口氣，民眾黨如何重振旗鼓，還有待觀察。



民眾黨這場“戰！上凱道討公道”抗議活動，是民眾黨向藍綠證明白營還撐得住的戰役，一旦成績不好，不僅無法保住柯文哲的政治生命，2026地方選舉恐怕也會被藍營壓下來。民眾黨雖然喊出“逾8萬人到場聲援、線上直播也有10萬人同步觀看”，但從凱道與公園路口至景福門這條短短170公尺的路卻沒有塞得“水洩不通”來看，顯然這場街頭運動只能勉強及格。



從民眾黨宣布的人數來看，相較於柯文哲2024年9月遭羈押後，黃國昌於2025年1月11日舉辦的“111釘孤支”聲援活動，當時在柯文哲缺席的情況下，民眾黨宣稱有15萬人集結對“賴政府”怒吼抗議，而從民眾黨所公布的制高點大樓拍攝照片，可以看到人潮擠滿中正紀念堂牌樓外廣場，連中山南路也擠滿密密麻麻的人群。但如今柯文哲獲釋後，遭一審重判17年有期徒刑，卻僅有超過一半多一些的8萬人到場，這無疑是一道警訊。



從現場觀察來說，在“111釘孤支”聲援活動現場，支持者、小草的不滿情緒可以說快要溢出來，才會在黃國昌一聲令下，不少民眾立刻衝到距離“總統”官邸不到400公尺的中山南路、愛國東路路口，與警方對峙一段時間；而“戰！上凱道討公道”抗議活動，群眾雖然還是群情激憤，但衹有在台上講者講到激動處才有，更多時候是理性地坐在位置上、站著參與整場活動。



歸結可能的三大原因，包括：一、柯文哲目前是自由之身，並未如羈押時那麼迫切，儘管一審重判17年，但存在如高虹安案二審翻盤的可能性。二、黃國昌26日才宣布要全台動員令，距離29日太臨時、太突然，以年輕族群居多的民眾黨支持者而言，陪伴家人、週末上班者恐難臨時告假上街頭。三、柯案從2024年9月便一直群眾動員至今，時間久了、次數多了，熱度自然會有遞減效果。