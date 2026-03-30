中評關注：國民黨若讓太少　藍白合難行

民眾黨29日下午舉辦“戰！上凱道討公道”抗議活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄3月29日電（記者 蔣繼平）民眾黨29日“戰！329上凱道討公道”抗議活動落幕，52席藍委到了20多位，藍軍對挺柯有雜音。國民黨在年底地方選舉若衹有白營原本執政的新竹市合作，以目前民眾黨氛圍恐難嚥下這口氣。前白委蔡壁如看清這點先跳出來擾動彰化選情，藍白合或有新階段的考驗，國民黨若讓太少，藍白合恐難行。



柯文哲因涉入京華城案26日一審被判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，昨天這場抗爭，凝聚民眾黨支持者，做為他們宣洩怒氣的出口，也是牽動藍白合布局的新階段。



值得注意的是，前白委蔡壁如率先公開支持柯文哲角逐下屆民眾黨主席，而現任黨主席黃國昌也表示“早就希望柯回來接任”。表面上雖然是一種黨內權力核心變化的“再確認”，確保黨內仍以柯文哲為精神領袖，背後卻有2026布局的用意。



回顧蔡壁如在28日不僅拋出推崇“柯文哲回任黨主席”，實際上是更拋出她有意來參選彰化縣長的風向球。蔡壁如雖已不在民眾黨權力核心，但她身為創黨元老及柯文哲過去長期的左右手，對政治敏感度與民眾黨未來發展仍是相當有一套。



民眾黨若要持續發展，年底的2026地方選舉，需要突破全台15席議員的門檻，拿下更多席次，此外，南台灣也需要破蛋，打破一席議員都沒有的困境。另外，縣市首長藍白合的部分，只確定新竹市長繼續由無黨籍的民眾黨友軍高虹安爭取連任。



雖然2028大選藍白合已是大趨勢，但2026年卻是民眾黨能否打下基礎，避免泡沫化的危機，是很關鍵的一年。若全台縣市都按照目前的方式進行，新北市、宜蘭縣、嘉義市到最後比完民調都由國民黨的人出線，那可能對民眾黨來說就很不是滋味。



從29日凱道活動上看來雖有超過20位藍委到場助陣，不過國民黨整體氛圍是法律面上持保留，政治攻防上仍選擇與合作以共同對抗執政黨，國民黨籍台北市長蔣萬安等指標型人物未出現，顯示出地方與中央在聲援力道有落差。



這代表政治就是如此現實，因為國民黨2028大選需要民眾黨的合作才能贏，但地方縣市的選舉就未必要靠民眾黨，這對民眾黨的永續發展來說很不利。所以蔡壁如看到這點，先跳出來擾動彰化選情，實則要給國民黨壓力，必須讓更多才行。