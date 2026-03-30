盧秀燕首表態　軍購應通過8千億至1兆元

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電／“立法院”外交、財政聯席會上周完成“國防”特別條例草案初審，朝野對軍購金額沒有共識，相關條文保留送協商。中國國民黨主席台中市長盧秀燕接受專訪，首度對軍購立場表態：“我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間”；盧秀燕認為，現在除了“立法院”預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元的軍購“不必等發價書”，“立法院”應該要趕快通過，“因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器”。



美國聯邦參議院外交委員會民主黨聯邦參議員珍妮.夏欣（Jeanne Shaheen）以及共和黨匡希恆（John Curtis）率領跨黨派訪問團，成員包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）及民主黨的羅森（Jacky Rosen）於2026年3月30至31日率團訪問台灣，是自去年夏天以來，首度有美國參議員訪台。此行將拜會賴清德，也將與國民黨成員會面，敦促“立法院”通過“國防”特別預算。



目前朝野的軍購版本，在預算金額部分，“行政院”版是1.25兆元、民眾黨團版為4000億元、國民黨團版則為3800億元+N。由於國民黨主席鄭麗文主導的黨中央堅持3800億元+N，盧秀燕表態支持8000億元到1兆元的軍購額度，明顯與鄭麗文的黨中央不同調。



盧秀燕接受《自由時報》專訪表示，她過去有13個會期在“立法院”“外交及國防委員會”，所以對於軍購、商購的流程非常清楚，甚至她的論文裡就有談到“立法院”的機密預算。



盧秀燕表示，“行政院”這次所提出來1.25兆元（400億美元）軍購，可分為三個部分。第一，110億美元，“立法院”已授權要通過；第二，140億美元，“這部分我認為也不應該有問題”，因為它是軍購，是經過雙方政府互相研究，認為是台灣自主防禦及美國要協防台灣所需的武器，“所以我覺得這140億美元、約4000多億台幣也應該要支持”。