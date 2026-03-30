美議員訪台關切軍購　顧立雄感謝盧秀燕支持

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月30日電（記者 鄭羿菲）美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率跨黨派訪團，30日凌晨抵台，外界認為與新台幣1.25兆元軍購特別預算有關。台“國防部長”顧立雄30日受訪未證實此事，只強調，特別預算是根據敵情威脅與整體作戰需求，盼能獲不分朝野支持。



至於中國國民黨籍台中市長盧秀燕結束訪美後，即接受《自由時報》專訪對軍購特別預算表態，認為應通過8000億元到1兆元之間。顧立雄說，他當然首先感謝盧秀燕願意支持相關預算，但七大項的能力建構，缺一不可。



目前正值賴清德與民進黨力圖說服“立法院”在野黨“立委”通過400億美元“國防”特別預算。夏欣表示，這次訪團將強調通過“國防”預算案的重要性，有助展現台灣和美國國會議員同樣致力於維護自主的未來。



美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）伉儷所率跨黨派訪問團，搭乘的美軍C-40行政專機於昨天晚間從關島安德森空軍基地起飛，今天凌晨降落松山機場。



“立法院”“外交及國防委員會”30日邀請台“國防部長”顧立雄報告“國軍年度軍事投資計劃與財政負擔能力之動態平衡評估”，並備質詢。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，軍購特別預算是根據敵情威脅與整體作戰的需求所提出，這是一個很完整提升全面戰略的規劃，因此希望特別預算能獲不分朝野支持，不要區分軍購、委製或商購，無論是哪個案項都是獲得完整戰力不可或缺的。