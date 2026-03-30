駐美代表俞大㵢也遭控霸凌　徐巧芯嗆綠護航

台駐美代表俞大㵢夫婦。（照片：駐美台北經濟文化代表處網站） 中評社台北3月30日電／“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣近日因病辭世，卻引發職場霸凌話題。台駐美代表俞大㵢也遭爆涉職場霸凌事件，只因菜色問題，就大罵督導主管，其妻在官邸換掉的清潔工至少20位。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯29日受訪表示，俞大㵢已經是第二次爆發相關爭議事件，“外交部”及所屬派系應該認真查辦，還給人民公道及說法。



網友“mofalee”28日在Threads發文指出，“職場霸凌最高等”的就是像俞大㵢一樣，因為自己的口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人；還假公務之名行享樂之實，買了百萬沙發與高級音響在家裡用，讓自己的家眷隨意進出辦公室，如果對官邸服務不夠周到，甚至曾在辦公室大罵“外交部”文官。



網友“mofalee”還說，“光是俞太太在官邸羞辱式的換掉的清潔工至少20個，服務她的外交人員至少5個，他還去不到2年喔！”為什麼這樣的人不會被換掉？因為他是“國安會秘書長”吳釗燮的好朋友，要換他沒那麼容易。



對此事件，媒體報導，徐巧芯29日出席民眾黨凱道前集會後受訪時說，俞大㵢已經是第二次爆發相關爭議事件，“外交部”及所屬派系應該認真查辦，還給人民公道及說法。俞大㵢先前曾遭爆濫用公款添置高級沙發、咖啡機等相關項目，她當時在“立法院”就要求俞大㵢針對這些嚴重問題回台灣說明，可是當時民進黨政府、民進黨“立委”都左擋右擋，認為俞大㵢公務繁忙，應繼續擔任現職。



徐巧芯表示，如今又被爆出，他和他的太太，在美方工作時有霸凌的情事，“那我覺得確實應該要跟人民說清楚，不能因為在美國執行重要的任務，對於人跟人之間的霸凌、財務的運用，就可以不乾不淨、不清不楚。”



對於網友指俞大㵢與吳釗燮是好朋友，所以才不會被換掉，徐巧芯表示，俞大㵢與吳釗燮確實相當好，大家也都傳聞吳釗燮跟“外交部長”林佳龍關係是否有些矛盾存在，但無論民進黨政府內要怎麼派系鬥爭，都不應該發生駐美代表在公帑上不乾淨、不清白，或是發生霸凌現象。