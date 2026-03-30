伊朗成功炸美空中哨兵　張延廷揭關鍵原因

空軍前副司令張延廷。（截自“中天辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北3月30日電／伊朗27日發射飛彈、無人機空襲沙特的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），一架美軍E-3“哨兵”空中預警與管制機（AWACS）受損，網路上更瘋傳該預警機被炸成兩截的畫面。對此，台退將、空軍前副司令張延廷研判，伊朗擊毀美軍E-3預警機說明，美軍由於是攻勢部隊，對於防禦措施較不紮實，沒建造掩體保護自家軍機，導致伊朗襲擊成功。



美國“空軍暨太空軍雜誌”引述知情人士指出，伊朗27日襲擊蘇爾坦王子空軍基地，造成逾10名士兵受傷，當中2人重傷，此波攻擊也導致多架空中加油機及1架E-3“哨兵”（Sentry）空中預警機受損。E-3預警機又有“空中哨兵”暱稱，“空軍暨太空軍雜誌”檢視照片指出，遇襲E-3機體嚴重受損，若照片屬實，這架預警機的受損程度顯示恐難以修復。



根據《中時新聞網》報導，張延廷29日在政論節目《中天辣晚報》表示，相較於伊朗透過將軍事資源地下化的戰力保存，美軍過去是攻勢部隊，多是對人發動攻擊，所以他們的偽裝、疏散、地下化措施等守勢作戰，就沒有那麼紮實、做得那麼好。而現在，伊朗擊毀美軍E-3預警機正說明，美軍過去都是發動攻勢，所以沒有建造掩體保護自家軍機。



張延廷點出，伊朗多是以“見證者-136”等自殺式無人機進行飽和攻擊，這次美軍軍機遭擊毀，是否說明美國防空系統弱了，沒有有效攔截伊朗無人機？“我認為這已經變成一個現象”。