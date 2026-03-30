柯文哲再當黨主席？何景榮析兩原因不可能

民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲。（台灣民眾黨提供資料照） 中評社台北3月30日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉及京華城等案一審遭重判17年，29日白營在凱道集會幫柯討公道。前白委蔡壁如日前表態，支持柯文哲競逐下屆黨主席，而現任黨魁黃國昌也宣稱，只要柯文哲點頭，隨時就回來接任。淡江大學助理教授何景榮指出，根據數據，現在民眾黨支持者比例黃高於柯，沒有兩個太陽，白營必須團結在現在的黨主席之下。



何景榮提出另一個原因，如果柯文哲回來接黨主席，還要面對司法追殺，又要帶領黨去打選戰，這不可能的。



何景榮29日在《新聞大白話》節目指出，2023年8月時民眾黨黨員人數是1.2萬，後來11月黃國昌加入，一年之後黨慶，民眾黨黨員是2.2萬，增加了1萬多人。2025年3月黃國昌接任主席之後，黨員是2.8萬人；現在是多少？總共是3萬3983人。



《中時新聞網》報導，何景榮指出，換句話說，現在黃國昌的支持者，很多因為是前時代力量的支持者，因為無法接受現在黨主席王婉諭那種做法，後來棄暗投明加入民眾黨。現在雖然黃國昌的支持者跟柯文哲的支持者水乳交融，相處完全沒有問題，合作無間，但是民眾黨支持者裡面的比例，“黃的支持者是高於柯的支持者的！”他的好朋友朱凱翔講過，民眾黨沒有兩個太陽的問題，這是數據上看的事實。



何景榮強調，現在的民眾黨，必須要團結在現在的黨主席之下，不然2028不可能有勝選的可能！他聽到他的好朋友、尊敬的蔡壁如說：柯文哲可以接下一任民眾黨主席。



何景榮表示，坦白講這是不可能的，也不應該做這樣的事，如果柯文哲回來接黨主席，第一要面對司法追殺，又要帶領黨去打選戰，這不可能，分身乏術；第二，如果柯再回來當“總統”候選人，2027年11月只要他一登記，民進黨政府一定給他三審定讞！整組候選人會報銷無效。所以不要這樣做，民眾黨必須團結在現在的黨主席之下。