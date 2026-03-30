82套海馬士　顧立雄：美同意展延頭期款

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月30日電（記者 鄭羿菲）在台灣朝野仍就新台幣1.25兆元軍購特別預算激烈交鋒之際，台灣向美國增購82套的海馬士火箭系統，經台美協調，美方已同意將首期款展延至美方與合約商議約。台“國防部長”顧立雄30日表示，美方同時引用緊急生效條款，現在得看美方與合約商議約的狀況，議約後5天內就要付首期款，預估展延到5月下旬，屆時若無法支付，將影響排程。



“立法院”“外交及國防委員會”30日邀請台“國防部長”顧立雄報告“國軍年度軍事投資計劃與財政負擔能力之動態平衡評估”，並備質詢。顧立雄會前接受媒體採訪時，做上述表示。



台“國防部”戰略規劃司長、中將黃文啟受訪時說，海馬士的發價書是3月初收到的，來得時間比較晚，當時講明無法展延，但因發價書效期與支付首期款的時間非常近，我們便開始與美方展開密切聯繫，但之前美方並沒有任何個案同意買受國可以延後支付首期款，上周協調時，美方依然不願意鬆口，直到周末美方才同意引用緊急個案處理方式，先動用可控基金支付我們簽約準備所需的經費。



黃文啟表示，後續在美方與合約商簽約完成後5天，我們還是得支付必要條款，目前我們仍在爭取，希望在期限內能通過軍購特別條例，以獲得預算。



媒體問及，上周朝野針對軍購特別條例逐條審議，黃文啟落淚是因壓力與急迫感太強？黃文啟吸了一口氣說，1996年他在小金門擔任連長時，當時的壓力是每天面對生死交關的壓力，但可能都沒有現在的十分之一，當天可能有一些比較焦慮的情緒，也謝謝大家關心。



顧立雄則在後續質詢時笑說，黃文啟事後跟他說，以後在“立法院”可能姿態管理要好一點。