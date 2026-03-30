美議員訪台關切軍購　AIT：討論台美議題

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（右）等今天凌晨抵台，“外交部”次長陳明祺（左二）等前往接機。（照：台外交部提供） 中評社台北3月30日電／“立法院”朝野黨團目前正審查軍購特別條例，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆率跨黨派訪團，搭乘美軍C-40行政專機於今天凌晨12時20分抵達松山機場，由“外交部政務次長”陳明祺代表接機。



美國在台協會（AIT）表示，此“國會”代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。



除了陳明祺，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）也親自接機，兩人逐一向訪團成員寒暄，歡迎來台。匡希恆向陳明祺表示，他曾在1985年來台居住1年，大多待在台中與南投，4年前曾再次來台，驚覺台灣變得相當不同。被問及是否會說華語時，匡希恆以華語回說“一點點”。



《金融時報》日前報導，目前正值賴清德與民進黨力圖說服“立法院”在野黨“立委”通過400億美元“國防”特別預算。夏欣表示，這次訪團將強調通過“國防”預算案的重要性，有助展現“台灣和美國國會議員同樣致力於維護自主的未來”。



美國在台協會（AIT）也發佈相關美國議員訪台訊息，美國聯邦參議員珍妮.夏欣（Jeanne Shaheen；民主黨–新罕布夏州）以及匡希恆（John Curtis；共和黨–猶他州）於3月30至31日率團訪問台灣。



府方也臨時新增行程，賴清德11時20分將會見“美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團”。



AIT表示，此訪問行程為參議員出訪印太地區的一環。代表團同行參議員包括湯姆.堤里斯（Thom Tillis；共和黨–北卡羅萊納州），以及傑基.羅森（Jacky Rosen ；民主黨–內華達州）。此國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。



AIT表示，夏欣身為參院軍事委員會與外交委員會中最資深的女性成員，夏欣參議員是重要外交政策議題的關鍵領袖。她積極提倡相關立法與行動，以對抗美國的敵人、強化關鍵同盟關係，並提升新罕布夏州在美國國防體系中扮演的角色。



AIT表示，匡希恆參議員積極推動美國能源解決方案，在此方面的卓越表現建立了國際聲譽。他致力推動能同時釋放美國清潔燃料潛力、強化經濟、提升“國安”、確保能源自主、降低全球碳排的解決方案。他相信，美國不僅必須實現能源自主，更應以能源主導國的身分擔起領袖角色。