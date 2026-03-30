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國民黨：習鄭會4月7日到12日舉行
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2026-03-30 11:08:02
國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照）
中評社台北3月30日電／外界關注“習鄭會”時程，中國國民黨主席辦公室30日表示，大陸國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日到4月12日率團前往大陸訪問，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。
國民黨主席辦公室30日表示，中共中央和習近平總書記邀請國民黨主席鄭麗文4月7日到4月12日率團前往大陸訪問，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。
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