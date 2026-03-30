美參議員訪台關切軍購　方恩格：影響力有限

針對美國多位聯邦參議員28日訪台，國際政治觀察家、紐約州律師方恩格在臉書發表看法。（照：方恩格臉書） 中評社台北3月30日電／美國多位聯邦參議員30日展開訪台行程，在大陸軍事壓力升高之際，展現對台灣的支持，訪團此行將拜會賴清德，也將與國民黨成員會面，敦促“立法院”通過“國防”特別預算。對此，國際政治觀察家、紐約州律師方恩格揭露這些參議員的背景，直言這些參議員在國會和白宮影響力有限。



美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）率領跨黨派訪問團，成員包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）及民主黨的羅森（Jacky Rosen），是自去年夏天以來，首度有美國參議員訪台。



方恩格29日在臉書發文表示，首先，做為參議院外交委員會首席民主黨籍參議員的夏欣，已宣佈今年這届參議員任期届滿後會卸下位子，不尋求連任；再來，共和黨籍的提里斯自美國總統特朗普2025年1月20日就職後，就開始批評特朗普，“自己把自己邊緣化”，其已宣佈今年這屆任期屆滿會卸下位子，不尋求連任。



第三，匡希恆是參議院共和黨團少數溫和派，最後，羅森2024年以701105票領先對手的677046票連任成功。因此，方恩格提出結論，在4參議員中，有2位民主黨籍，1位共和黨溫和派，1位共和黨反特朗普派，此行甚至是當中2位參議員的“畢業旅行”，他們在國會和白宮影響力有限。