柯因210萬遭重判　名嘴起底英粉秀150萬餐券

藥師林士峰PO出2015年蔡英文募款餐會，英粉秀出30張5萬元餐券，當場被工作人員架走的畫面。（照片：林士峰臉書） 藥師林士峰PO出鄭文燦與柯文哲案件的比較圖。（照片：林士峰臉書） 中評社台北3月30日電／台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲京華城案26日一審遭台北地方法院判處17年有期徒刑、褫奪公權6年。但先前綠媒狂炒作的“1500”被認定為傳聞證據，政治獻金新台幣210萬成定罪理由。網紅藥師林士峰29日挖出2015年蔡英文募款餐會，英粉秀出30張5萬元餐券，當場被工作人員架走的畫面，直酸若不雙標會動搖“國本”。



藥師林士峰29日PO出《中視新聞》2015年報導影片，蔡英文當時在台南某五星飯店舉辦募款餐會，現場工作人員“低調到不行”，除了出手擋鏡頭外，更誇張的是，當記者訪問支持者募款餐券一張多少時，英粉秀出印有蔡英文大頭的餐券，如實回答“一張5萬啊”時，竟當場被餐會工作人員強行鎖喉，拉扯把人架開，讓英粉當場不滿喊出“妳在幹嘛啦！”



該英粉手上拿的就是一張5萬的募款餐券，她一口氣認購了30張，卻被直接拖走。當時的大選擬參選人、國民黨前主席洪秀柱曾質疑，“見不得人嗎？還是其他有什麼秘密嗎？我覺得沒有必要。”時任洪辦發言人徐巧芯說：民進黨要好好跟支持者道歉！



藍委林德福當時曾直指，根據《政治獻金法》規定，單筆捐款金額超過1萬元以上，捐款人不能匿名、一定要具名，而且捐款不能超過10萬元，但蔡英文餐會上竟有人一次買30張，以一張5萬元計算，已經超過10萬元，質疑蔡英文恐違反相關規定。

