李其澤：美伊衝突轉向長期結構性危機

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電／美伊戰爭進入第二個月，區域局勢持續緊繃。彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤指出，當前最需警惕的，已不只是戰火是否升高，而是霍爾木茲(霍爾木茲)海峽與紅海曼德海峽同時承壓，風險正從短期軍事衝擊轉為可能長期存在的制度化問題；他認為，美方雖暫緩攻擊並稱談判進展良好，但伊朗仍未接受方案，顯示局勢仍處高風險試探階段。



根據《中時新聞網》報導，李其澤表示，霍爾木茲仍是第一個風暴核心，問題已非是否封鎖，而是伊朗逐步將通行權轉為政治工具，透過篩選與審核機制決定船舶通行，形成由單一國家主導的海上秩序，這種半開放模式一旦固化，將使全球能源市場難以恢復穩定。



李其澤指出，紅海正形成第二個風險熱點。葉門胡塞武裝已加入戰局並攻擊以色列，意味曼德海峽與紅海航線可能再度成為系統性攻擊目標。過去胡塞曾對商船發動攻擊，導致航線改道與保費上升，如今再度介入，風險可能由波斯灣擴散至紅海，若兩大航道同時受壓，將牽動油價與全球供應鏈。



李其澤表示，外交目前僅止於接觸，尚未形成實質成果。巴基斯坦正協助沙特、土耳其與埃及進行會談，但伊朗對美方方案仍存保留；同時戰場並未降溫，美國增派兵力進入區域，伊朗也警告將對地面行動強力回應，呈現邊談邊打的局面。



李其澤指出，市場反應已反應風險轉變，布蘭特油價升至每桶112.57美元，能源、塑膠與供應鏈壓力同步升高，顯示投資人並未預期和平即將到來，而是將最壞情境延後。他認為，真正被重新評價的不只是能源價格，而是全球貿易流動的安全性。



李其澤認為，當前情勢不應解讀為危機將結束，而是衝突持續、外交脆弱，兩大航道正進入高風險階段。若未來需依賴多國軍事力量維持航道穩定，代表延後的只是衝突升級時間，而非風險本身消失，全球也將面對海上命脈長期被武器化的現實。