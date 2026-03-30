鄭麗文親到彰化勸退　謝衣鳯：參選態度沒變

藍委謝衣鳯。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電／中國國民黨主席鄭麗文29日缺席台灣民眾黨在凱道抗議活動，外傳她是到彰化謝家商討選戰布局，且要當面勸退堅持爭取國民黨提名參選彰化縣長的“立委”謝衣鳯；對此謝衣鳯29日受訪表示，她今天衹有和主席在公祭場合短暫碰面，沒說什麼，“自己參選縣長態度沒有變！”



相較於民進黨早早就提名“立委”陳素月參選彰化縣長，國民黨的彰化縣長提名人選持續難產，“立委”謝衣鳯雖多次表達參選決心，卻因其胞弟彰化議長謝典林也要繼續連任議長，在“謝家不能縣長、議長都要”的聲浪下，形成“縣長或議長，謝家勢必二擇一”的局面。謝衣鳯近來雖因此面臨來自謝典林、家族長輩，甚至是國民黨中央的逼退壓力，仍打死不退。



媒體報導，鄭麗文29日走訪中南部，外傳主要目的是要到彰化謝家“喬”彰化縣長提名事宜，並要當面勸謝衣鳯放棄爭取彰化縣長的提名，然其行程並未公開。記者傳訊給謝衣鳯求證上述，謝衣鳯回應表示，今天衹有和主席在公祭場子短暫見到，沒說什麼，“自己參選縣長態度沒有變。”



謝衣鳳強調，她整天都在跑攤，行程滿滿，的確是有在公祭場和鄭麗文碰到，但主席說“沒有約我要談什麼”，她和主席沒談什麼，她參選縣長態度沒有變。



國民黨因彰化縣長提名人選陷入僵局，連連帶也影響到鄉鎮市長、縣議員登記提名作業，原本國民黨訂3月23日至25日受理參選登記，最近又喊卡，許多已表態參選的人叫苦連天，對此謝衣鳳說，彰化縣的提名登記作業喊卡要問中央，由中央決定，的確是有大老建議要與縣長提名通盤考量後，再一起作業。