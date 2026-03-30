美軍E-3預警機遭伊炸兩截　張延廷爆破綻

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電／沙特阿拉伯蘇丹王子機場空軍基地27日遭伊朗飛彈與無人機攻擊，造成美軍10多人受傷，一架美軍E-3空中預警機被炸成兩截嚴重毀損。台灣退役空軍中將張延廷29日在政論節目表示，美軍E-3預警機為何沒放在機堡？美軍為什麼未做這方面的風險管控，E-3預警機若不進入機庫堡，就一定要做戰力疏遷，如今好像形成一個破綻。



針對美軍一架E-3預警機被伊朗炸成兩截，張延廷29日在政論節目《中天辣晚報》表示，這件事假設是真的，為什麼美軍沒有把E-3預警機停到機庫或機堡裡面，好像它的飛機夠大，機庫不夠。既然機庫、機堡不夠，不要再停在蘇丹王子機場，可能就要做戰力疏遷，到其他比較遠距的機場、基地去落地。



張延廷說，美軍不能讓E-3預警機停在蘇丹王子機場，因剛好在伊朗無人機的作戰範圍之內，伊朗不就可以做一個自殺攻擊。“見證者-136”無人機是廉價的武器裝備，但是E-3哨兵式空中預警機是非常高價值的飛機，裡面的電子裝備和雷達，都是非常尖端的，可說是高價、高科技目標。美軍為什麼沒有做這方面的風險管控，若不進入機庫堡，就是一定要做戰力疏遷，到備降場去落地，這才對，如今好像形成一個破綻出來。



張延廷指出，從另外一個角度來看，是不是美國的反導人力、反彈人力也不夠，這一定會有風險。因為現在的人造衛星偵查裝備是那麼進步，停在那邊可能馬上被看到，或者從其他地方的地面上，拿望遠鏡一看，就看到你們停的那架飛機。



張延廷點出，前面有KC-135空中加油機被伊朗攻擊，受損的程度輕重不一，已經有這方面的經驗，為什麼這一架E-3哨兵式空中預警機還會被攻擊到？他認為，他們這方面的警覺性不夠，所以要機動調整部署，不能放在第一線，除非它的反導能力夠；若不夠，就不要放那麼近，恐會任伊朗無人機攻擊。所以他們這方面的戰術調整，還有對作戰的敏感度，以及判斷執行上，是出了一些問題。